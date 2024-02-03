В сети уже несколько дней циркулирует видео, в котором губернатор Техаса, республиканец Грег Эбботт, который сейчас бросил вызов федеральным властям США в конфликте вокруг границы, якобы ставит американскому президенту Джо Байдену в пример главу Кремля Владимира Путина.

Говорит, что у Путина Байдену "нужно поучиться работать в интересах своей страны".

Однако, это не настоящее видео, а "дипфейк", созданный искусственным интеллектом. По крайней мере в той части, где камера не показывает губернатора, а его голос продолжает звучать за кадром (именно в этот момент он и говорит о Путине).

В комментарии агентству Reuters представитель Fox News заявил, что Эбботт таких заявлений в эфире телекомпании не делал.

Напомним, в ночь на 13 января национальная гвардия штата Техас захватила участок границы США и Мексики, чтобы защитить его от наплыва нелегальных мигрантов, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы.

Вскоре губернаторы-республиканцы 25 штатов США поддержали губернатора Техаса Грега Эбботта в его противостоянии федеральному правительству по поводу границы с Мексикой.

Накануне губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что готовит 1000 военнослужащих из Нацгвардии штата, чтобы помочь своему коллеге из Техаса Грегу Эбботту в борьбе с проблемами на границе США и Мексики. Если у страны нет границы, то она не может считаться суверенной, добавил Десантис, осудив действия администрации Джо Байдена.