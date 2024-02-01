Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что готовит 1000 военнослужащих из Нацгвардии штата, чтобы помочь своему коллеге из Техаса Грегу Эбботту в борьбе с проблемами на границе США и Мексики.

Как сообщает Bloomberg, об этом он сказал, выступая перед журналистами.

По словам Десантиса, батальон нацгвардейцев отправится в Техас в ближайшее время. Им будут помогать добровольцы из так называемой гвардии штата Флорида.

Как пояснил губернатор, задачей бойцов станет укрепление границы и строительство на ней дополнительных заграждений.



"Мы как жители Флориды говорим, что мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда", — сказал он, стоя за кафедрой, украшенной плакатом с таким же призывом.

Если у страны нет границы, то она не может считаться суверенной, добавил Десантис, осудив действия администрации Джо Байдена.

В ночь на 13 января национальная гвардия штата Техас захватила участок границы США и Мексики, чтобы защитить его от наплыва нелегальных мигрантов, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Незадолго до этого техасские власти запретили катерам пограничников патрулировать этот район.

Вскоре губернаторы-республиканцы 25 штатов США поддержали губернатора Техаса Грега Эбботта в его противостоянии федеральному правительству по поводу границы с Мексикой. Также генпрокуроры 26 штатов направили письмо президенту Джо Байдену в поддержку права Техаса самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой от незаконных мигрантов.

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