В ночь на вторник, 13 февраля министра обороны Италии Гвидо Крозетто госпитализировали.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на Минобороны.

С утра он пришел в приемный покой больницы с сильными болями в груди. Его обследовали и решили госпитализировать.

Источники в больнице говорят, что это может быть перикардит (воспалительное заболевание тканевой оболочки сердца).

Глава МИД Италии Антонио Таяни пожелал Крозетто скорейшего выздоровления.

"Мы с нетерпением ждем скорой встречи", - написал он в соцсети Х.

Напомним, на днях главу Пентагона Остина снова госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем. После этого он сложил свои обязанности на время новой госпитализации. Ведомство временно возглавила его заместитель Кэтлин Хикс. Кэтлин Энн Холланд Хикс занимает должность заместителя главы Минобороны США с 2021 года. Она является первой женщиной, утвержденной Сенатом в этой должности.

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