Министр обороны США Ллойд Остин из-за срочной госпитализации не поедет в Брюссель для участия во встрече министров обороны стран НАТО и заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Встреча должна была состояться 14 февраля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

"Остин должен был возглавить заседание Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, за которым последует заседание министров обороны НАТО. Остин присутствовал на предыдущем заседании 23 января из дома. По данным Пентагона, в воскресенье днем Остин передал свои обязанности заместителю министра обороны Кэтлин Хикс, уведомив об этом президента, председателя Объединенного комитета начальников штабов и Конгресс", - сказано в заметке.

По словам медицинского персонала, пока неясно, как долго Остин пробудет в больнице.

Из-за отсутствия Остина заседание в формате "Рамштайн" пройдет в виртуальном формате, добавил собеседник СМИ.

Напомним, вчера Остин снова, уже второй раз с начала года, был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем.

Пентагон уже уведомил, что Остин сложил свои обязанности на время новой госпитализации, а ведомство временно возглавила его заместитель Кэтлин Хикс.