Девятнадцатое по счету заседание контактной группы в формате "Рамштайн", посвященное обороне Украины, состоится в Брюсселе 14 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"Отдельное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, которую принимают Соединенные Штаты, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля", – говорится в сообщении.

Других подробностей встречи пока не разглашают.

Известно только, что заседание, как и в прошлом году, совместят со встречей министров обороны стран НАТО, которая продлится два дня: 14 и 15 февраля.

Предыдущая, 18-я встреча контактной группы состоялась в онлайн-формате и была посвящена долгосрочным потребностям Киева.

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