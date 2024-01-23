Соединённые Штаты не смогли предложить конкретной военной помощи Украине на сегодняшней встрече в формате "Рамштайн".

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер во время краткого интервью журналистам после мероприятия.

Перед этим онлайн-заседание "Рамштайна" прокомментировал представитель украинского Минобороны. По его словам основной темой сегодняшнего обсуждения было увеличение поставок дальнобойного оружия Киеву.

Ранее в Белом доме допустили отказ Запада от дальнейшей помощи Украине, если Конгресс США не выделит деньги Киеву.

"Вполне возможно. Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнёров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от поддержки Украины", - сказал Кирби.

Мы также сообщали, что заседание "Рамштайна" открывал выписавшийся из больницы Ллойд Остин. Американский министр обороны призвал союзников предоставить Украине "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".