США не смогли предложить конкретной помощи Украине на встрече формата "Рамштайн" - Пентагон
Соединённые Штаты не смогли предложить конкретной военной помощи Украине на сегодняшней встрече в формате "Рамштайн".
Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер во время краткого интервью журналистам после мероприятия.
Перед этим онлайн-заседание "Рамштайна" прокомментировал представитель украинского Минобороны. По его словам основной темой сегодняшнего обсуждения было увеличение поставок дальнобойного оружия Киеву.
Ранее в Белом доме допустили отказ Запада от дальнейшей помощи Украине, если Конгресс США не выделит деньги Киеву.
"Вполне возможно. Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнёров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от поддержки Украины", - сказал Кирби.
Мы также сообщали, что заседание "Рамштайна" открывал выписавшийся из больницы Ллойд Остин. Американский министр обороны призвал союзников предоставить Украине "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".