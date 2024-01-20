В Италии суд узаконил фашистское приветствие "римский салют" (зигу). Фашистское приветствие не противоречит закону республики, кроме тех случаев, когда угрожает общественному порядку.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Высший суд Италии постановил, что фашистское приветствие не противоречит закону республики, кроме тех случаев, когда угрожает общественному порядку или может быть связано с возрождением запрещённой в Италии фашистской партии.

Представители итальянских оппозиционных партий и лидеры еврейской общины в Италии раскритиковали постановление суда и готовят акции протеста, сообщают итальянские СМИ.

Постановление суда принято через две недели после появления видеорепортажа о построении в шеренги полутора сотен мужчин со вскинутыми в фашистском приветствии руками. Эта акция прошла в центре Рима в память об убийстве 7 января 1978 года двух юношей, участников праворадикальной молодёжной группы.

Акция состоялась перед штаб-квартирой неофашистской партии Итальянское социальное движение. В этом здании начинала свою политическую карьеру премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

В связи с этой манифестацией никто не был арестован, однако полиция проводит расследование обстоятельств проведённой акции. Мелони акцию не осудила.

Ранее сообщали, что немецкую певицу будут судить за нацистское приветствие на концерте в клубе. В сети появилось видео, как Мюллер восемь раз вскинула правую руку в нацистском приветствии во время вечеринки. Она заявила, что просто разогревала публику и "зигу" не кидала.

Также в России внесли лозунг "Слава Украине – Героям слава" в список "нацистских символов" туда вошел и герб Украины.