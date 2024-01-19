Россия внесла лозунг "Слава Украине" в список нацистских.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что Минюст РФ создал перечень "нацистских организаций", в который вошли те организации, которые "сотрудничали со структурами, осужденными Нюрнбергским трибуналом и сходными судами" или "отрицают выводы Нюрнбергского трибунала".

В список вошли: Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия (УПА), Украинская народная самооборона (УНС), Организация украинских националистов (ОУН), а также их символика.

Среди прочего, в "нацистские символы" попали приветствие "Слава Украине – Героям слава" и герб Украины.

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Также сообщалось, что в Германии вспыхнул скандал из-за закупки Бундесвером военной формы с надписью "SS".

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