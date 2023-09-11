Представитель назначенной РФ "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил об ударе четырех дронов-камикадзе по оккупированному Энергодару.

Об этом Рогов сообщил в соцсетях.

Он утверждает, что два беспилотника ударили по жилому многоэтажному дому, третий - по зданию, где размещался паспортный стол.

"Ещё один взорвался буквально несколько минут назад", – написал Рогов.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая большая атомная станция в Европе.

Напомним, на днях мы публиковали видео, как в Энергодаре беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом.

А в конце августа в ГУР заявляли об ударе по штабу "кадыровцев" в Энергодаре.

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