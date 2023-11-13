Марк Фейгин назвал причину, почему прекратились его совместные эфиры с экс-советником Офиса президента Алексеем Арестовичем. Он считает, что Арестович хотел использовать его канал в качестве политической площадки.

Об этом Фейгин сказал в интервью журналистке Андриане Кучер.

"Безусловно. Баллотироваться он собирался уже тогда. Ну, а я же этим не занимаюсь, мне это зачем? Я никоим образом не вовлекаюсь и не являюсь частью украинской политики, внутренней, выборы... А зачем? Давайте честно говорить, вы думаете мне не предлагают на будущих президентских выборах использовать мой канал? Этого не будет, никто его не будет использовать, никаких денег я не возьму ни от кого", - заявил Фейгин.

Кроме этого Фейгин отрицает информацию о том, что причина их медийного расставания с Арестовичем - конфликт из-за монетизации.

"Вот эти нелепые рассуждения о том, что кто-то там монетизацию потерял. Я же сам отказался, сказал: "Нет, не надо". Это смешно такое слышать, потому что мои действия были совершенно обратные", - утверждает Фейгин.

Напомним, 26 августа Фейгин подтвердил, что прекращает эфиры с Арестовичем из-за конфликта, но не пояснил его суть.

На днях бывший советник Банковой Арестович заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в Украине.