Марк Фейгин подтвердил, что прекращает эфиры с Алексеем Арестовичем. Он дал понять, что между ними произошел конфликт.

Его суть он не пояснил, но пригрозил, если против него будут продолжать "распространять фейки", опубликовать некую переписку. Насколько можно понять - переписку с Арестовичем.

Отметим, что Фейгин, комментируя прекращение эфиров, был крайне раздражен и резок.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что возможный причиной разрыва тандема Фейгин-Арестович был спор о монетизации (рекламных деньгах) их эфиров на YouTube.

"Фейгин обнаружил, что монетизация их совместных эфиров на его канале меньше, чем у Арестовича. Он кинул ему предъяву. Более того, после этой предъявы на канал Арестовича, где он также публиковал свои видео интервью с Фейгиным, начали бросать жалобы якобы за нарушение авторских прав. Арестович тоже кинул за это предъяву Фейгину. Они после этого поговорили и разрулили конфликт, но осадочек остался", — сообщил наш источник.