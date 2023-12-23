В Мариинском парке Киева демонтировали памятник участникам Январского восстания.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской государственной городской администрации Анна Старостенко.

Монумент находился в парке с 1967 года. Он был установлен в честь рабочих, поднявших в 1918 году коммунистическое восстание на заводе "Арсенал" против властей УНР.

"Идеологическая роль этого постамента заключалась в восхвалении большевиков, устроивших вооружённый мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики. Нам десятилетиями навязывали в герои советских и имперских палачей. Теперь пора навсегда избавиться от враждебного культурологического влияния", - прокомментировала демонтаж Анна Старостенко.

Ранее в Киеве демонтировали памятник экипажу бронепоезда. Памятник был открыт в 1974 году, он находился в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Дарницком районе столицы.

Мы также рассказывали, как и зачем снесли один из самых известных памятников Киева. Памятник Николаю Щорсу был, по признанию мэра Киева Кличко, одним из красивейших в Европе. И давно стал для многих визитной карточкой столицы Украины.