В Черновцах власти снесли памятник на братской могиле советских офицеров, освобождавших Буковину
В Черновцах демонтировали памятник на братской могиле советских генералов и офицеров, погибших при освобождении Буковины.
Фото демонтажа опубликовал в Фейсбуке Черновицкий горсовет.
Демонтаж горсовет объяснил тем, что "Советскому союзу не место на нашей земле".
"В парке Шевченко больше не будет братской могилы советских генералов и офицеров. Памятник демонтируем, а тела эксгумируем и перезахороним на кладбище на Зеленой", – говорится в сообщении.
Ранее, в феврале, в Киеве демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который был установлен в Мариинском парке на его могиле. Памятник решили перенести в Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима.
А в июне в центре столицы демонтировали памятник советской разведчице Зое Космодемьянской, замученной и казненной немецкими захватчиками в годы Второй мировой войны. Он располагался в сквере на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого. Сторонники сноса памятника считают, что Космодемьянская была "не выдающейся персоной, а инструментом советской пропаганды".