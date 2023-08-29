В Черновцах демонтировали памятник на братской могиле советских генералов и офицеров, погибших при освобождении Буковины.

Фото демонтажа опубликовал в Фейсбуке Черновицкий горсовет.

Демонтаж горсовет объяснил тем, что "Советскому союзу не место на нашей земле".

"В парке Шевченко больше не будет братской могилы советских генералов и офицеров. Памятник демонтируем, а тела эксгумируем и перезахороним на кладбище на Зеленой", – говорится в сообщении.

Ранее, в феврале, в Киеве демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который был установлен в Мариинском парке на его могиле. Памятник решили перенести в Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима.

А в июне в центре столицы демонтировали памятник советской разведчице Зое Космодемьянской, замученной и казненной немецкими захватчиками в годы Второй мировой войны. Он располагался в сквере на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого. Сторонники сноса памятника считают, что Космодемьянская была "не выдающейся персоной, а инструментом советской пропаганды".