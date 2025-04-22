Во вторник, 22 апреля, в Украине идет 1154-й день войны с Россией.

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Последние новости

8.45 Утренние кадры из Одессы, где ликвидируют последствия удара "Шахедов".



8.05 Кадры тушения пожара в Одессе, которую вчера впервые после пасхального перемирия атаковали беспилотники.

Пострадала инфраструктура, учебное заведение и жилые дома. Три человека получили травмы.