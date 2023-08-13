Сегодня ночью ВСУ уничтожили два склада боеприпасов российских войск во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Об этом сообщает спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram.

"Во временно оккупированных Олешках за полночи уничтожено 2 склада БК, также зафиксировано попадание по скоплению оккупантов", - говорится в сообщении спикера ОК "Юг".

Напомним, вчера в Генштабе сообщили, что украинские войска добились частичного успеха в районе Работино под Запорожьем. Других подробностей не раскрывается.

Ранее в Генштабе сообщали, что продвижение на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается.

Также мы писали, что во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области россияне обходят дома в поисках своих дезертиров.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.

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