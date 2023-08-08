За полтора года войны Россия изъяла 40% единиц хранения со своего крупнейшего склада законсервированной советской бронетехники.

Об этом сообщает The Moscow Times, анализируя спутниковые снимки.

Более полутора тысяч старых танков и бронетранспортеров были сняты с хранения на базе "Вагжаново" в Бурятии.

В сентябре 2021 года, за пять месяцев до вторжения, там под открытом небом хранилось около 3840 единиц бронетехники, а к маю 2023 года осталось около 2270 единиц.

Но это лишь один из почти двух десятков подобных объектов, выявленных журналистами на территории РФ, пишет издание.

Напомним, по данным "Схем", Россия обстреливает Украину ракетами, которые Киев передал за газовые долги в 1999 году.

Также мы писали, что сотрудники российского ВПК разбирают бытовые приборы и достают из них микросхемы, чтобы с их помощью создавать ракеты "Искандер" и "Кинжал".

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

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