ВСУ нанесли ракетный удар по Юрьевке под Мариуполем.

Об этом сообщают как украинские, так и российские ресурсы.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявляет, что удар пришелся по лагерю "Волна", где расположились россияне, и счет пострадавших идет "на десятки".

Россияне заявляют, что было выпущено две дальнобойные ракеты, без уточнения, куда именно.

Ранее мы писали о том, как проходит курортный сезон на захваченном побережье Азовского моря.

Напомним, накануне в Мариуполе сообщали о сильном пожаре. Украинские паблики писали, что партизаны подожгли военную базу россиян.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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