На Западе растет скептицизм относительно того, сможет ли Украина освободить больше территории, так как ВСУ не удалось прорвать российскую оборону, хотя наступление идет уже третий месяц.

Об этом пишет немецкая Die Zeit в аналитической статье "И приближается осень".

"Украинское контрнаступление, начавшееся добрых десять недель назад, сейчас, похоже, вступает в решающую фазу — и пока армии не удалось прорвать российские рубежи обороны. Территория, освобожденная в ходе нынешней кампании, едва превышает средний район Германии", – говорится в публикации.

Издание пишет, что "в последние несколько дней и недель украинцы заметно усилили давление на глубоко укрепившиеся российские войска".

"Тот факт, что Украина недавно перебросила на фронт все бригады, обученные и оснащенные натовской техникой для продолжающегося наступления на Западе, также говорит об усилении давления", – пишет Die Zeit.

При этом издание констатирует, что "нехватка времени для украинских войск увеличивается": "У Украины есть еще около полутора-двух месяцев для контрнаступления, потому что именно тогда на значительной части страны начинается слякоть".

По мнению Die Zeit, "еще один фактор, говорящий о скором достижении пика наступления, — ограниченность ресурсов Украины".

"В настоящее время армия страны опирается на сильный артиллерийский огонь и медленно наступающие части пехоты. Они либо продвигаются к российским позициям на бронетехнике, либо преодолевают километры пеших переходов. Эта тактика экономит дорогую технику, такую как танки с Запада, но приводит к дорогостоящим боям и большому расходу артиллерийских боеприпасов", – говорится в публикации.

"Сейчас Украина выпускает значительно больше артиллерийских снарядов, чем за всю войну. Страна в начале наступления получила много боеприпасов, но это преимущество будет сокращаться, и к осени россияне снова должны иметь явное преимущество в огневой мощи", — цитирует издание военного аналитика Роба Ли из Института исследований внешней политики США.

Ранее другое немецкое издание написало, что в ходе контрнаступления Украина ввела в бой стратегические резервы на Запорожском фронте.

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