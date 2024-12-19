Уходящий с поста госсекретарь США Энтони Блинкен высказался против остановки огня в Украине без выполнения Россией "фундаментальных требований".

Об этом он заявил в ходе выступления на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Любое прекращение огня в глазах Путина выглядит как возможность дать передышку войскам, переоснастить их и вновь атаковать в нужный момент", - сказал Блинкен.

По его словам, остановка огня возможна лишь на условиях, "которые обеспечивают соблюдение фундаментальных требований".

"Если это (прекращение огня - Ред.) содержит необходимые договоренности, необходимые гарантии, необходимые обязательства, позволяющие не допустить дальнейшей российской агрессии", - добавил госсекретарь.

Напомним, к скорейшему прекращению огня и переговорам призывает избранный президент Дональд Трамп. Президент Владимир Зеленский выступает против этого.

Ранее мы писали, что в Украину после нового года может прибыть представитель Трампа Кит Келлог.

Война в Украине идет 1030-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.