Владимир Путин заявил, что Россия "стремится к завершению конфликта в Украине".

Об этом российский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов после завершения саммита Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи главным образом говорил о мирном урегулировании в Украине.

Также Путин сказал, что Словакия выразила готовность предоставить площадку для переговоров России и Украины, и что Россия не против того, чтобы Словакия была переговорной площадкой по Украине.

При этом он выразил сомнение в том, что война закончится в 2025 году, сказав в ответ на вопрос, что "вашими бы устами да мед пить".

По словам российского политика, Россия в 2025 году продолжит достигать всех целей "специальной военной операции".

Другие заявления Путина:

"РФ всегда отвечает зеркально на удары по ее территории. При необходимости РФ может вновь применить "Орешник", но мы не спешим с этим".

"Если будет необходимо применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем".

"Байден предлагал мне отсрочку принятия Украины в НАТО на 10-15 лет, но ведь вы её потом подготовите и примете".

"Контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года".

"РФ готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева".

Ранее Путин говорил, что готов к компромиссам на переговорах по Украине.

Напомним, недавно будущий спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что и Украина, и Россия готовы к проведению диалога о завершении войны.