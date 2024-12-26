Путин заявил, что Россия стремится к завершению войны в Украине
Владимир Путин заявил, что Россия "стремится к завершению конфликта в Украине".
Об этом российский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов после завершения саммита Высшего Евразийского экономического совета.
По его словам, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи главным образом говорил о мирном урегулировании в Украине.
Также Путин сказал, что Словакия выразила готовность предоставить площадку для переговоров России и Украины, и что Россия не против того, чтобы Словакия была переговорной площадкой по Украине.
При этом он выразил сомнение в том, что война закончится в 2025 году, сказав в ответ на вопрос, что "вашими бы устами да мед пить".
По словам российского политика, Россия в 2025 году продолжит достигать всех целей "специальной военной операции".
Другие заявления Путина:
- "РФ всегда отвечает зеркально на удары по ее территории. При необходимости РФ может вновь применить "Орешник", но мы не спешим с этим".
- "Если будет необходимо применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем".
- "Байден предлагал мне отсрочку принятия Украины в НАТО на 10-15 лет, но ведь вы её потом подготовите и примете".
- "Контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года".
- "РФ готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева".
Ранее Путин говорил, что готов к компромиссам на переговорах по Украине.
Напомним, недавно будущий спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что и Украина, и Россия готовы к проведению диалога о завершении войны.