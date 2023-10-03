Утром, 3 октября, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации фронте. В ней говорится о российских контратаках на всех основных фронтах.

На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки.

На Времьевском выступе - вблизи Старомайорского и Ровнополя.

К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Как утверждается, все эти атаки успеха не имели.

При этом ВСУ "продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага".

Всего в течение прошлых суток произошло 35 боевых столкновений.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направления

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