Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 3 октября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. За сутки произошло 26 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – в районе Макеевки Луганской области (10 атак),

Бахмутском – в районе Андреевки,

Авдеевском – в районе Первомайского,

Марьинском – в районе Марьинки (10 атак) и Красногоровки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла три ракетных и 80 авиаударов, совершила 28 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 17 ударов. ПВО уничтожила крылатую ракету "Искандер-К" и 29 "Шахедов".

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

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