ВСУ отразили атаки армии России на шести направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
В течение суток произошло 22 боевых столкновения. Россия нанесла 5 ракетных и 39 авиационных ударов, совершила 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Главное в сводке:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. Отражены российские атаки на направлениях:
- Лиманском – в районе Макеевки Луганской области,
- Бахмутском – в районе Андреевки,
- Авдеевском – восточнее Степного,
- Марьинском – в районе Марьинки и Новомихайловки,
- Шахтерском – в районе Старомайорского и Ровнополя,
- Запорожском – западнее Вербового.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 5 ракетных и 39 авиаударов, совершила 20 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. ПВО уничтожила 4 "Шахеда".
Напомним, ранее генерал Тарнавский предупредил, что погода может стать препятствием для наступления ВСУ.
Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.