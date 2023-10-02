В течение суток произошло 22 боевых столкновения. Россия нанесла 5 ракетных и 39 авиационных ударов, совершила 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Главное в сводке:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – в районе Макеевки Луганской области,

Бахмутском – в районе Андреевки,

Авдеевском – восточнее Степного,

Марьинском – в районе Марьинки и Новомихайловки,

Шахтерском – в районе Старомайорского и Ровнополя,

Запорожском – западнее Вербового.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 5 ракетных и 39 авиаударов, совершила 20 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. ПВО уничтожила 4 "Шахеда".

Напомним, ранее генерал Тарнавский предупредил, что погода может стать препятствием для наступления ВСУ.

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