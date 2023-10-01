Журналист показал разрушенный в самом начале масштабной войны командный пункт украинского ПВО, который должен был выдержать удары, однако все-таки был практически уничтожен.

Кадры снял Дмитрий Комаров для проекта "Год. Харьковщина" телеканала "1+1". Документальная работа посвящена годовщине деоккупации Харьковской области и Слобожанского контрнаступления.

Объект был укрыт под землей и, по словам начальника пункта Вадима Синявского, "мы были уверены, что бункер выдержит удары и обстрелы". Однако, как показал Комаров, российская ракета пробила все укрепления. По его словам, она уничтожила установку ПВО, а также убила нескольких военных.

"Вы сами можете увидеть, какое смертоносное оружие используют россияне", - сказал автор сюжета, показывая на пробоину. Судя по кадрам, с тех пор командный пункт по назначению не использовался.

Удар, по словам Синявского, наносился в 5 часов утра 24 февраля 2022 года. Россияне точно знали, где находился командный пункт, поскольку он был построен еще при СССР. По данным военных, по объекту отстрелялись два "Калибра".

Ранее командир Харьковского гарнизона заявлял, что в первые дни войны было уничтожено 90% средств ПВО в Харьковской области.

А Владимир Зеленский показывал журналисту Комарову свои жилые апартаменты на Банковой, где находятся небольшая односпальная кровать и массажный стол.