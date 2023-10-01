В России сообщают о взрывах в Джанкое в оккупированном Крыму. Т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов заявляет, что ПВО сбила ракету.

Осколками повреждены складские помещения, жертв и пострадавших нет.

Минобороны РФ заявляет о перехвате над Джанкоем двух украинских ракет "Гром-2", хотя ранее была информация о сбитии ракет С-200.

Кроме того, украинские СМИ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки сообщают, что в Сочи украинский дрон атаковал стоянку российских вертолетов.

В местных телеграм-каналах есть видео прилета дрона по неопознанной территории.

Напомним, сегодня в России заявляли об атаке дронов на Смоленск и Сочи. В Смоленске власти заявили о сбитии пяти беспилотников. Местные паблики писали, что дроны пытались атаковать авиационный завод.

Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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