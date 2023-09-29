Российские государственные издания со ссылкой на некий "источник, близкий к компетентным органам", сообщают, что ВСУ якобы готовят новое наступление в начале октября на Херсонском и Запорожском направлениях.

Утверждается, что украинская армия намерена форсировать Днепр, а также взять под контроль Запорожскую АЭС ударом спецназа Сил специальных операций ВСУ.

Никаких подтверждений этой информации со стороны украинских источников нет.

Напомним, что в подготовке провокаций по Запорожской АЭС Украина и Россия регулярно обвиняют друг друга уже на протяжении многих месяцев.

Между тем сегодня Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию о немедленном возврате Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Война в Украине идет уже 583-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В ночь на 28 сентября по Украине было запущено рекордное в текущем месяце количество дронов "Шахед" - 44. Из них было сбито 34. Главной политической новостью четверга стал приезд в Киев целого десанта западных военных чиновников. В столицу прибыли новый министр обороны Британии Грант Шэппс, его французский коллега Себастьян Лекорню, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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