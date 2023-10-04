Утром 4 октября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из РСЗО. Также, рф нанесла удар, применив крылатую ракету "Искандер-К" и 31 ударный беспилотник. ПВО уничтожила одну крылатую ракету "Искандер-К" и 29 вражеских "шахеда".

На Лиманском направлении силы обороны отразили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области.

Враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Работино Запорожской и в районах Клещеевки и Андреевки.



Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб в утренней сводке сообщал о российских контратаках на всех основных фронтах. На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. Восточнее - вблизи Старомайорского. К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Все эти атаки успеха не имели.

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