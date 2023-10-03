С прошлой ночи Вооружённые силы Украины перешли в атаку на Ореховском направлении.

Об этом пишут военные телеграм-каналы.

По их данным, наступление ведётся на Новопрокоповку — посёлок по трассе в сторону Токмака. Данное направление изначально было обозначено как одно из приоритетных для контрнаступления ВСУ.

Россияне пишут, что бои идут на подступах к селу. А ряд украинских телеграм-каналов сообщают, что техника ВСУ уже движется по улицам Новопокровки, публикуя видео, снятое с беспилотников. Заявляется, что здесь действует 3-я бригада имени Петра Болбочана. Официальной информации от командования ВСУ касательно успехов в Новопрокоповке пока нет.

Вместе с этим, как пишут российские военные обозреватели, ВСУ перешли к наступательным действиям под Вербовым, что к востоку от Работино, и около села Копани, к западу от Работино. Удары наносятся в рамках операции по расширению зоны прорыва на Ореховском направлении.

Украинским войскам опасно продвигаться на юг в районе Работино, не устранив угрозу окружения с флангов. Для этого и ведётся наступление как на Копани (западный фланг), так и на Работино (восточный фланг). Около обоих населённых пунктов в настоящее время идут тяжёлые бои.

По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, россияне вводят резервы под Вербовое и на других участках этого направления.

Ранее о том, что ВСУ вошли в село Новопрокоповка южнее Работино на Запорожском фронте соощал военный аналитик Юлиан Рёпке.

Между тем командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Таврийском направлении есть продвижение сил обороны.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

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