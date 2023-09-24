Украинские силы вошли в село Новопрокоповка южнее Работино на Запорожском фронте. Об этом пишет военный аналитик Bild Юлиан Репке.

Он приводит кадры с российского видео, которые, по словам Репке, показывают, что внутри села идут пехотные бои. ВСУ несут в них потери, пишет журналист.

"К сожалению, видео, которое я использовал для геолокации, показывает фланговую атаку России и убийство двух украинских солдат", - добавил он.

На этом видео, которое распространяют паблики РФ, российский военный во время боя расстреливает двух солдат ВСУ, зайдя к ним с тыла.

При этом российские паблики утверждают, что этот бой состоялся у Новопрокоповки, а не в самом селе.

Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ имели успех в районе Вербового на Запорожском фронте.

А накануне о прорыве российской линии обороны под Вербовым заявил командующий группировкой Тарнавский.

Война в Украине идет уже 578-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 сентября 2023 года в онлайне.

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