ВСУ вошли в село Новопрокоповка южнее Работино на Запорожском фронте - военный аналитик Репке
Украинские силы вошли в село Новопрокоповка южнее Работино на Запорожском фронте. Об этом пишет военный аналитик Bild Юлиан Репке.
Он приводит кадры с российского видео, которые, по словам Репке, показывают, что внутри села идут пехотные бои. ВСУ несут в них потери, пишет журналист.
"К сожалению, видео, которое я использовал для геолокации, показывает фланговую атаку России и убийство двух украинских солдат", - добавил он.
На этом видео, которое распространяют паблики РФ, российский военный во время боя расстреливает двух солдат ВСУ, зайдя к ним с тыла.
При этом российские паблики утверждают, что этот бой состоялся у Новопрокоповки, а не в самом селе.
Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ имели успех в районе Вербового на Запорожском фронте.
А накануне о прорыве российской линии обороны под Вербовым заявил командующий группировкой Тарнавский.
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