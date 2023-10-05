За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Российские войска враг нанесли 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районах восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Григоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях Россия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ успешно отразили атаки РФ в районах Новодаровки, Вербового и Работино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 10 артиллерийским средствам и боеприпасам противника.

Напомним, вчера ГУР Минобороны Украины сообщило о высадке десанта на территории Крыма.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.