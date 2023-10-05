Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 5 октября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. На Бахмутском направлении ВСУ имели успех восточнее Андреевки Донецкой области.

2. За сутки произошло 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – восточнее Макеевки Луганской области,

Бахмутском – восточнее Дылеевки,

Авдеевском – в районе Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки и Новомихайловки,

Шахтерском – в районе Золотой Нивы и Водяного,

Запорожском – юго-восточнее Работино.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла три ракетных и 49 авиаударов, совершила 26 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 15 ударов. ПВО уничтожила 24 "Шахеда".

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ сообщил о "частичном успехе" западнее Работино Запорожской области, также украинские войска имеют частичный успех к югу от Бахмута в районах Клещеевки и Андреевки. ГУР официально заявила о высадке десанта в Крыму. Также ведомство сообщило о потерях среди украинских бойцов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.