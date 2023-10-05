ВСУ отразили атаки противника на шести направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 5 октября.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. На Бахмутском направлении ВСУ имели успех восточнее Андреевки Донецкой области.
2. За сутки произошло 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Лиманском – восточнее Макеевки Луганской области,
- Бахмутском – восточнее Дылеевки,
- Авдеевском – в районе Авдеевки,
- Марьинском – в районе Марьинки и Новомихайловки,
- Шахтерском – в районе Золотой Нивы и Водяного,
- Запорожском – юго-восточнее Работино.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла три ракетных и 49 авиаударов, совершила 26 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 15 ударов. ПВО уничтожила 24 "Шахеда".
Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ сообщил о "частичном успехе" западнее Работино Запорожской области, также украинские войска имеют частичный успех к югу от Бахмута в районах Клещеевки и Андреевки. ГУР официально заявила о высадке десанта в Крыму. Также ведомство сообщило о потерях среди украинских бойцов.
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