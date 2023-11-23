Из Украины хотят сделать Израиль.

Об этом написал журналист Financial Times после поездки в Украину и общения с местными чиновниками.

"План игры состоит в том, чтобы создать военную экономику, ориентированную на оборону и технологии — по модели Израиля", - сообщил журналист.



Украину трудно сравнивать с Израилем по многим параметрам. Но есть еще один важный момент. Очень часто под условным Израилем понимают страну, которая находится в состоянии постоянной войны со своими соседями. Однако в реальности Израиль не так уж много и воевал.



С момента провозглашения независимости в 1948 году страна в состоянии непосредственно полномасштабной войны находилась совокупно менее трех лет. Самой долгой войной была первая арабо-израильская, которая длилась около 20 месяцев. Другие войны были намного более скоротечными. Шестидневная война длилась шесть дней. Война судного дня – 19 дней. Активные боевые действия израильской армии во время Суэцкого кризиса шли девять дней. Несколько месяцев длилась активная фаза Ливанской войны 1982 года. Вторая Ливанская война 2006 года шла чуть более месяца. Нынешняя война идет второй месяц.



Даже если считать полномасштабной войной бои малой интенсивности между Египтом и Израилем в 1967-1970 годах, то это еще плюс три года. Итого – шесть лет из 75 лет существования государства Израиль.



В каком состоянии Израиль находился в остальные 69 лет? Это состояние похоже на то, в котором была Украина с февраля 2015 года (после заключения вторых Минских соглашений) по февраль 2022 года: периодические бои и обстрелы на линии фронта и диверсионные акты. Плюс к тому в Израиле были постоянные теракты и столкновения на палестинских территориях. Но ни один украинец не скажет, что жизнь в Украине в 2015-2022 годах и после 24 февраля 2022 года – это примерно одно и тоже. Нет, это кардинально разные вещи.



И все достижения Израиля, которые сейчас служат образцом для подражания, были достигнуты благодаря тому, что страна имела совокупно десятилетия жизни без полномасштабной войны, когда она могла привлекать инвестиции, строить военные заводы, не опасаясь, что их (вместе с близлежащей электростанцией) разбомбят на следующий день после открытия, заниматься развитием экономики и технологий силами сотен тысяч и миллионов израильтян, которым не нужно было годами сидеть в окопах. Все это Украина в принципе не может реализовать во время войны нынешнего масштаба.



Поэтому для того, чтобы начать превращаться в Израиль, Украине необходима как минимум остановка боевых действий либо резкое снижение их интенсивности.

Ранее западные СМИ писали, что у Джо Байдена хотят предложить Украине вместо членства в НАТО 10-летнюю программу военной поддержки по "израильской модели": поставки оружия и обучение военных без обязательства прямо вступать в войну.