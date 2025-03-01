Президент США Дональд Трамп поручил изучить возможность временной или полной приостановки поставок оружия Украине.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома изданию Wall Street Journal.

Такое поручение президент США дал сразу после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Внезапное завершение встречи оставило без ответа вопрос о том, какую военную и политическую поддержку администрация Трампа готова предоставить Киеву в ближайшие месяцы", - пишет WSJ.

При этом конфликт в Белом доме также усложнил перспективы подготовки европейских миротворческих сил для Украины.

Ранее в Европе сигнализировали, что подобная миссия потребует военной поддержки со стороны США.

Изначально о том, что Трамп начал планировать остановить Украине военную помощь написала газета Washington Post.

Затем в New York Times со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома написали, что Трамп может прекратить практически всю помощь США Украине - от оружия и боеприпасов до обмена разведданными и обучения украинских войск.