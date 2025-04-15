Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц после вступления в должность может посетить Украину в рамках первого зарубежного визита.

Об этом сообщает издание Die Welt.

По информации газеты, визит Мерца в Украину планируется на начало мая и в данный момент на стадии подготовки.

"Новоназначенный канцлер Фридрих Мерц планирует немедленную поездку в Украину, президент которой Владимир Зеленский пригласил глав государств и правительств на саммит", - говорится в статье.

Ожидается, что Мерц, который к тому времени должен быть избран канцлером Германии, вместе с другими европейскими лидерами примет участие в саммите "Коалиции желающих" 9 мая.

Помимо Мерца, в Киев также планируют приехать президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Напомним, накануне Мерц допустил отправку в Украину дальнобойных ракет Taurus, однако только по согласованию с европейскими партнерами. В настоящее время против этого выступают партнеры по коалиции – социал-демократы.

Несколько дней назад Мерц выступил против приёма Украины в НАТО и Евросоюза до окончания войны.