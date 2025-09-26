В понедельник, 29 сентября, в Сейм Польши от имени президента страны Кароля Навроцкого будет внесен законопроект о преследовании "бандеровской идеологии".

Об этом сообщил глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий, его слова приводит агентство РАР.

Проект будет касаться "внесения изменений в Уголовный кодекс и Закон об Институте национальной памяти, чтобы привлечь к ответственности всех тех, кто пытается или хочет распространять бандеровщину на территории Республики Польша или хочет увековечить ложь о Волынской резне", – сказал Богуцкий.

Напомним, в середине августа президент Польши Кароль Навроцкий призвал криминализовать демонстрацию символики ОУН-УПА и сажать за это в тюрьму. Он назвал бандеровцев из ОУН-УПА "убийцами и извращенцами".

А в июле на тот момент президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля Днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны.

Как мы писали, в Польша считают ОУН-УПА организаторами Волынской резни - массовых убийств поляков во время Второй мировой войны. Эти события польский сейм официально признал актом геноцида.