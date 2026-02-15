Ввод европейских войск в Украину под видом миротворческой миссии маловероятен.

Об этом заявил заместитель командира Третьего штурмового корпуса Вооруженных сил Украины Максим Жорин.

По его словам, уже сейчас советникам и представителям западных армий запрещают ездить дальше Киева или даже Львова.

Поэтому вариант со вводом войск (судя по всему имеется ввиду "коалиция желающих" - Ред.) Жорин даже не рассматривает, а единственный вариант гарантий безопасности он видит в усилении ВСУ.

"Да никто сюда даже и не придет, пока что все эти разговоры вообще не свидетельствуют о том что хотя бы один солдат другой страны зайдет на нашу территорию. Я даже больше скажу, им сегодня даже тем офицерам и солдатам большинства тех стран, наших партнеров, запрещено приближаться в прифронтовые регионы нашей страны. У них есть конкретный запрет, если до Львова и Киева кое-кому можно доезжать, то большинству дальше запрещается ездить", - заявил Жорин.

Напомним, европейцы и Киев предложили направить войска в Украину после завершения конфликта под гарантии их поддержки со стороны США.

Ранее мы также сообщали, что в парижской декларации, которую США не подписали, отсутствуют обязательства Вашингтона о поддержке миротворцев в Украине.