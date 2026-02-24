Накануне нового раунда переговоров в Женеве украинский президента Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" войны.

Об этом Зеленский сообщил в интервью газете Financial Times.

При этом в интервью газете президент Украины снова отказался выводить войска из Донбасса. Издание добавляет, что этого требуют США.

"США убеждены в том, что Путин прекратит войну, если Зеленский передаст им территорию восточного Донбасса, что, по его словам, является недальновидной идеей", - говорится в статье.

"Честно говоря, я не верю, что это всё, чего требует Россия. Наш вывод войск из Донбасса, и тогда война закончится", - сказал он.

Зеленский также призвал Евросоюз "прекратить увиливать и установить дату вступления Украины", заявив, что это "должно произойти" уже в 2027 году.

Ранее в интервью BBC News Зеленский заявил, что "категорически против" вывода украинских войск из Донбасса, даже если это принесёт остановку огня. По словам президента, это "расколет общество".

Напомним, недавно Зеленский признал, что США вместе с РФ давят на Киев для вывода войск из Донбасса.