Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил об освобождении ВСУ на фронте 300 квадратных километров и сказал, что об этом не знают даже украинские обозреватели.

Об этом глава государства сказал журналистке ВВС.

Он отметил, что предпринятые шаги предназначены для реализации ещё более широких планов.

По его словам, российское командование "боится докладывать" об этом: "На их картах это территория, которую они контролируют. Но если честно, это уже не так".

На уточняющую ремарку о том, что карта телеграм-канала Deep State этого продвижения не отображает, Зеленский отреагировал так: "Мало кто знает, что там действительно происходит. Это верно".

При этом сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об освобождении ещё 100 кв. км на фронте, а всего, по его словам, ВСУ отвоевали 400 кв. км.

"Наши воины не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции. С января этого года на александровском направлении группировки ДШВ (десантно-штурмовых войск - Ред.) и смежные подразделения возобновили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами", - написал главком в своем телеграм-канале.

Напомним, вчера командование десантно-штурмовых войск заявило о контратаках ВСУ на александровском направлении. Сообщалось об освобождении более 300 квадратных километров и возвращении контроля над восьми населенными пунктами.

Подробнее об украинском контрнаступлении на Запорожском направлении мы писали в отдельном материале.