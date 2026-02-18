Сооснователь военного аналитического телеграм-канала Deep State Роман Погорелый призвал командование ВСУ сосредоточиться на обороне и прекратить разговоры о наступлениях из-за нехватки людей.

Об этом он сказал в интервью изданию "Коммерсант украинский".

"Хватит говорить о наступлениях - мы на сегодня не можем наступать, не можем! Даже если получится, мы не можем удержать, Курск это показал. Даже при гениальных планах наступательных действий мы не удержали. Рано или поздно россияне накапливают свои ресурсы, свои силы. Поэтому сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы уничтожать россиян, уничтожать в обороне, научиться не терять своих людей, научиться накапливать и применять ресурсы. Эти заявления о наступлении, освобождении, когда у нас нет людей, чтобы даже держать оборону, ну, я не знаю", - заявил военный эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ начали контрнаступление на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

При этом военный эксперт Константин Машовец заявил, что эти атаки не являются полноценным контрнаступлением, поскольку основная задача – затормозить продвижение РФ и сорвать ее планы по выходу на выгодные исходные рубежи без глубоких прорывов, охватов или выхода в оперативный тыл противника.

Сегодня Deep State сообщил о продвижении ВСУ на этом участке. Судя по карте, россиян немного оттеснили под Покровским, где они приближались к Запорожской области.