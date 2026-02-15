Недавние контратаки украинской армии в Запорожской области не являются полноценным контрнаступлением.

Об этом пишет военный эксперт Константин Машовец на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, сейчас ВСУ проводят активные штурмовые действия в тактической зоне с целью затормозить наступление войск РФ.

По данным Машовца, на отдельных участках силы обороны уже смогли отбросить российские передовые подразделения, местами на несколько километров, и вернуть контроль над рядом населённых пунктов, стабилизировав линию фронта.

При этом в публикации подчёркивается, что такого рода действия не следует называть контрнаступлением. Основная задача сейчас – затормозить продвижение неприятеля и сорвать планы РФ по выходу на выгодные исходные рубежи без глубоких прорывов, охватов или выхода в оперативный тыл противника.

Эксперт указывает на ряд факторов, что не позволяют говорить о переходе ВСУ к крупной наступательной операции. Среди них – ограниченность ресурсов, отсутствие превосходства в воздухе и в артиллерии, а также наличие у российской стороны оперативных резервов, которые при необходимости могут быть переброшены с соседних направлений.

По оценке Машовца, максимальное значение нынешних действий ВСУ заключается в срыве графиков возможной подготовки противником Орехово-Запорожской операции. Именно этот результат он считает главным на текущем этапе, подчёркивая, что пока речь идёт исключительно о сдерживании и выравнивании ситуации, а не о стратегическом переломе.

Ранее Машовец заявил, что РФ готовится к масштабному весенне-летнему наступлению, рассчитывая на крупные операции.

Напомним, недавно сообщалось, что войска РФ продвинулись в Запорожской области.