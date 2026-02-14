Вооруженные силы Украины наносят контратаки на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, о которых уже несколько дней пишут российские паблики.

Эти действия подтверждает украинский паблик Deep State.

Сообщается, что украинская армия продвинулась в районе Вербового в Запорожской области.

Там силы сопротивления оттеснили россиян от Новоалександровки Днепропетровской области.

При этом российские войска продвинулись в Ступочках под Константиновкой и в Закотном на Лиманском направлении Донецкой области.

Ранее о том, что украинские вооруженные силы начали контрнаступательные действия на границе Днепропетровской и Запорожской областей писали российские СМИ.

Война в Украине идет 1452-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 14 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: что происходит на фронте, почему Москва меняет переговорщика, как в Киеве назрел раскол по выводу войск из Донбасса.

