Армия РФ системно перехватила инициативу в логистике в городской застройке Константиновки Донецкой области.

Об этом сообщил украинский военный с позывным Мучной.

"Заезды, подъездные маршруты и пути подвоза личного состава находятся под постоянным контролем. Работают FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, что резко снижает возможности маневра и делает любое передвижение прогнозируемым и опасным. Отдельно действует центр "Рубикон" – его задача задушить мобильность! Они целенаправленно охотятся за тяжелой техникой, дронами и средствами связи, фактически выбивая наши глаза и руки на этом отрезке", – написал Мучной.

"Дополнительно враг привлекает авиацию, по высотной застройке отрабатывают ФАБ, методически превращая кварталы в руины и создавая из них укрепленные зоны для дальнейшего продвижения. Основной вектор движения — юго-восточный, там противник уже закрепился, уверенно занимает уничтоженные здания, накапливает живую силу и пытается расширять плацдарм, используя разбитые дома как укрытие", – добавил он.

В начале января сообщалось, что российские войска продвинулись вблизи Константиновки.

Война в Украине идет 1421-й день. Мы следим за последними новостями среды, 14 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Киеве ухудшилась ситуация с электроэнергией после ночного обстрела. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что электричества не хватает даже для обеспечения критической инфраструктуры. Также произошел блэкаут в Ирпене, Буче и Гостомеле Киевской области.

