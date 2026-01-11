Российские войска активно продвигаются на Гуляйпольском направлении и завершают бои за сам город.

Об этом пишет украинский военный эксперт Константин Машовец в своем телеграм-канале.

По его данным, за последнее время российским подразделениям удалось форсировать реку Гайчур сразу на нескольких участках, зайти в город с разных направлений и закрепиться в его северной и центральной части.

Штурмовые группы уже действуют западнее Гуляйполя, в сторону Железнодорожного и Староукраинки. Машовец отмечает, что противник близок к установлению контроля над всем городом.

Одновременно севернее Гуляйполя российские войска также переправились через Гайчур, вошли в село Доброполье и взяли под контроль Даниловку или ее большую часть. Это создает условия для дальнейшего давления в сторону трассы Запорожье – Донецк и расширения наступления на соседние участки фронта.

При этом на части направления украинским силам удалось частично замедлить продвижение, но в районе Гуляйполя ситуация остается кризисной.

По оценке Машовца, российское командование сознательно растянуло наступление по широкому фронту, чтобы перегрузить оборону ВСУ и сосредоточить основные силы именно на направлении главного удара. Этот расчет, по его словам, сработал: в одном районе наступление было приторможено, но в другом оборона оказалась пробита.

В перспективе, считает эксперт, основная угроза заключается в дальнейшем продвижении западнее и северо-западнее Гуляйполя. В сочетании с давлением вдоль Днепра это может поставить под удар логистику украинских сил в Ореховском районе и создать предпосылки для выхода на подступы к Орехову с нескольких направлений.

Машовец подчеркивает, что этот план реализуется медленно и с большими потерями, но продвижение продолжается. Исход ситуации будет зависеть от того, удастся ли украинской стороне стабилизировать оборону именно на Гуляйпольском направлении.

Ранее мы сообщали, что армия РФ появилась в посёлке Железнодорожное, расположенном к западу от Гуляйполя Запорожской области.

Напомним, журналист Владимир Бойко заявлял, что россияне смогли захватить батальонный командный пункт в Гуляйполе из-за массового дезертирства ВСУ и больших потерь в силах территориальной обороны.