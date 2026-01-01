Российские военные уже появились в поселке Зализничное, что к западу от Гуляйполя Запорожской области.

Такой вывод сделал военный обозреватель Bild Юлиан Репке, комментируя видео, опубликованноое Силами обороны Юга ВСУ.

Видео было опубликовано вчера и, как заявлялось украинским командованием, содержало сцены ударов по российским войскам в Гуляйполе.

Однако Репке приводит снимки, доказывающие, что удары наносятся западнее, а именно по населенному пункту Зализничное.

"В действительности же на видео показаны солдаты, идущие через Зализничное , в пяти километрах к западу. Таким образом, либо на этих кадрах запечатлены украинские войска, либо россияне добрались до поселка", - пишет корреспондент Bild.

На украинской же онлайн-карте Deep State показано, что Зализничное в настоящее время находится под контролем ВСУ.

Напомним, демобилизованный журналист Владимир Бойко заявлял, что россияне смогли захватить батальонный командный пункт в Гуляйполе из-за массового дезертирства ВСУ и больших потерь в силах территориальной обороны.

Война в Украине идет 1408-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 1 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее Зеленский в своем новогоднем обращении прямо отказался выводить войска из Донбасса, чего требует РФ. За несколько минут до Нового года беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Более 103 тысяч домохозяйств остались без света в Волынской области после ночной атаки. ВАКС избрал меру пресечения ещё двум народным депутатам от "Слуги народа". Лукашенко заявил, что Путин отказался наносить удар "Орешником" по Банковой. С нового года Украина присоединилась к зоне роуминга Евросоюза.

