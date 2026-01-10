Российские войска продвинулись в Донецкой области. Движение зафиксировано в нескольких местах.

Об этом говорится в обновлении онлайн-карты украинского военного телеграм-канала Deep State.

По данным паблика, россияне продвинулись у поселка Марковое и у Клебан-Быкского водохранилища, заняв весь его южный берег.

Напомним, на днях мы сообщали, что армия РФ продвинулась в Харьковской, Донецкой и Сумской областях.

Война в Украине идет 1417-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 10 января 2026 года, в обновляемом онлайне. В ночь на субботу Россия нанесла удар по Кривому Рогу, Киеву и Днепру.

Накануне мы подводили итоги 1416-го дня войны. Он отметился нанесением удара "Орешником" россиянами по Львову. Параллельно "Орешнику" Россия запустила 35 других ракет и десятки дронов, которые атаковали Киев и область. Национальный банк накануне также продолжил девальвировать гривну, тренд закрепился на ее снижение к доллару.

