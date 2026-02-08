Российские войска продвинулись на трех направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает военный обозреватель Deep State в своём телеграм-канале.

По данным паблика, противник получил продвижения в районе пгт. Ямполя на лиманском направлении, а также у посёлка Бондарного на славянском направлении.

Кроме того, у РФ имеются незначительные продвижения возле Степановки, что под Константиновкой.

Ранее армия РФ продвинулась в направлении Доброполья в Донецкой области.

Война в Украине идёт 1446-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 8 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне ТЭС в Бурштыне Ивано-Франковской области остановила свою работу из-за критических повреждений после российского обстрела. Также эксперты сообщили, что Россия впервые ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области. В свою очередь президент Владимир Зеленский снова раскритиковал работу украинской ПВО.

