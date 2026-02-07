Российская армия в очередной раз смогла продвинуться по линии фронта в Донецкой области.

Об этом свидетельствует обновлённая онлайн-карта украинского военного телеграм-канала Deep State.

По данным паблика, войска РФ продвинулись у сел Затышок и Новое Шахово в направлении города Доброполья.

Напомним, накануне Deep State сообщил, что россияне захватили село Дегтярное в Харьковской области, а также продвинулись вдоль трассы Бахмут - Славянск в районе Никифоровки Донецкой области.

Война в Украине идет 1445-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 7 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главной темой пятницы стало покушение на генерала и первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева в Москве, он тяжело ранен. В Одессе прогремел взрыв автомобиля, водитель погиб на месте - по данным следствия, погибшим был сержант Госпогранслужбы, "Страна" пишет - кинолог Руслан Каламбердиев. Армия РФ захватили село Дегтярное в Харьковской области и Новомарково в Донецкой, подвинувшись в Сумской и Донецкой областях.

