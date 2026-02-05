Российское командование начало подготовку к масштабному весенне-летнему наступлению в Украине и действует из расчета на будущие крупные операции.

Об этом пишет украинский военный эксперт Константин Машовец, анализируя текущую ситуацию на фронте.

По его оценкам, сейчас командование российской армии формирует и развертывает крупные стратегические резервы, а также накапливает ресурсы оперативного и стратегического уровня на ключевых направлениях, проводит скрытую перегруппировку сил и средств.

Машовец считает, что РФ ориентируется на возможный старт новой фазы войны уже с конца апреля (отметим, что с появлением листвы на деревьях наступающим группам пехоты проще прятаться от дронов).

В качестве наиболее вероятных направлений он называет Славянско-Краматорское и Орехово-Запорожское, либо их комбинацию по срокам и месту.

Под эти задачи, по его словам, сейчас накапливаются ресурсы и готовятся районы для развертывания ударных группировок.

При этом ключевой проблемой для России эксперт называет выход войск на выгодные исходные рубежи, что является частью подготовки к будущему наступлению.

Подразделения, которым сейчас поручено это обеспечить, пока все ещё ведут бои на переднем крае.

Использовать стратегические резервы для ускорения процесса Москва не спешит, опасаясь ослабить потенциал будущих операций весной и летом.

По мнению Машовца, перед российским командованием стоит стратегическая дилемма: либо сдвигать сроки кампании, либо начинать ее теми силами, которые уже развернуты, либо все же пойти на риск и раньше задействовать накопленные резервы.

Подготовка резервов для попытки крупного наступления эксперт увязывает с идущими сейчас переговорами по окончанию войны. Эксперт считает, что несмотря на текущий мирный процесс, Кремль в этом году может предпринять попытку завершить войну силовым путем на своих условиях.

Недавно мы писали, что войска РФ перешли границу еще на одном участке в Сумской области, войдя село Покровка со стороны Белгородской области.

Три сценария хода войны мы публиковали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1443-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 5 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду в Абу-Даби состоялся новый раунд переговоров делегаций из Украины, США и России. Участники не комментировали их хода, СМИ только сообщили, что встреча прошла конструктивно. Между тем в Кремле дали понять, что война продолжится до тех пор, пока Украина не согласится вывести войска из Донбасса.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.