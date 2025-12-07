Российское наступление усиливается, и это обостряет внутренние проблемы украинской армии на разных участках фронта.

Об этом сообщает New York Times.

По мнению издания, ситуация не критическая, но постепенно ухудшается, создавая риск того, что оборона прогнется.

На Донецком направлении украинские подразделения фиксируют истощение и проблемы с удержанием позиций. Бойцы в районе Покровска говорят, что с сентября "линия просто начала осыпаться от изнеможения". Российская армия применяет массовые волны ударных и разведывательных дронов, тогда как Украина не имеет аналогов в серийном производстве. Это создает технологический разрыв, который усложняет оборону.

В районе Лимана украинские военные отмечают круглосуточные атаки. По словам капитана Олега Войцеховского, удары идут "все время" и "по всем направлениям". Непрерывные обстрелы и дроновые налеты на фоне тяжелых погодных условий снижают эффективность собственной разведки и оборонительных действий.

В Покровске ситуация стала символом перегрузки укранских войск. Национальная гвардия сообщает о резко возросших потерях и невозможности оперативно эвакуировать тела. Местные бойцы описывают город как пространство, где "гражданские тела и военные тела смешаны, без возможности поднять их". На фоне этих условий звучит вопрос о целесообразности продолжения обороны города — часть аналитиков считает, что Киев удерживает Покровск ценой больших потерь, опасаясь усиления российского нарратива о неизбежности победы.

Одновременно концентрация сил на Покровском направлении привела к уязвимости на других участках. В Запорожской области российские войска продвинулись примерно на 75 квадратных миль вокруг Гуляйполя за ноябрь — это почти 40% всех их территориальных приобретений за месяц. Украина перебросила туда резервы, но аналитики называют темпы продвижения "тревожными".

Общая проблема — нехватка людей и ресурсов. Россия использует численное превосходство и готовность нести большие потери. Украинские бойцы отмечают кратный дисбаланс: "Если у нас три человека, у них 30". Дроны превращают широкую полосу фронта в "зону поражения" до 15 миль глубиной, ограничивая маневрирование и замедляя любое движение украинских подразделений.

Несмотря на то что фронт пока держится, NYT фиксирует нарастающее давление: истощение, кадровый дефицит, технологическое отставание в дронах и вынужденную оборону на нескольких тяжелых направлениях одновременно.

На этом фоне Москва продолжает давить на переговорах именно потому, что видит ослабление украинских позиций, делает вывод газета.

Напомним, нардеп Роман Костенко накануне заявил, что США придают большое значение боям за Покровск и учитывают их в переговорном процессе.

Между тем его коллега Марьяна Безуглая ранее сообщила о фактическом захвате Покровска, однако Генштаб ВСУ эту информацию не подтверждал.