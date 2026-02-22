Командование десантно-штурмовых войск заявило о контратаках Вооруженных сил Украины на Александровском направлении (стык Запорожской и Днепропетровской области).

Соответствующая публикация появилась на странице пресс-службы ведомства в Facebook.

"Несмотря на активные штурмовые действия противника, подразделения группировки Десантно-штурмовых войск отражают все атаки и успешно проводят наступательные действия", - говорится в публикации.

В ДШВ сообщили, что в ходе контратак было освобождено более 300 квадратных километров (о том же в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский) и возвращен контроль над восьми населенными пунктами.

При этом заявляется, что главной целью является остановка наступления россиян.

"Основными задачами, которые стоят перед подразделениями группировки, являются срыв планов противника по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, разгром группировки войск противника и вытеснение её за пределы административной границы Днепропетровской области", - заявили в ДШВ.

Там добавили, что пока продолжается активная фаза операции, говорить о её окончательных результатах несколько преждевременно.





Тем временем сооснователь военного аналитического телеграм-канала Deep State Роман Погорелый призвал командование ВСУ сосредоточиться на обороне и прекратить разговоры о наступлениях из-за нехватки людей.